Украина уже взыскала с "Газпрома" более 100 миллионов гривень - министр юстиции

Минюст ведет переговоры с юристами о стратегии взыскании с "Газпрома" еще 172 миллиардов гривень долга.

Украина взыскала с российского "Газпрома" более 100 миллионов гривень в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом на странице в Twitter написал министр юстиции Павел Петренко.

"Мы уже взыскали более 100 миллионов гривень с "Газпрома" в пользу государства. Также были арестованы и направлены на реализацию корпоративные права этой компании стоимостью примерно в 600 млн гривень", - говорится в сообщении.

Ми вже стягнули понад 100 млн гривен з «Газпрому» на користь держави. Також були арештовані та направлені на реалізацію корпоративні права цієї компанії вартістю приблизно в 600 млн гривень. #ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 4, 2018

Также Петренко добавил, что Минюст ведет переговоры с иностранными юридическими советниками о стратегии по взысканию с "Газпрома" еще 172 миллиардов гривень долга.

Ми зараз ведемо перемовини з іноземними юридичними радниками про стратегію стягнення з «Газпрому» ще 172 млрд грн боргу. #МінЮст#ПРЯМА_МОВА — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) July 4, 2018

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

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При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.