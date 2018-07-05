"Северный поток-2" может дестабилизировать Европу - премьер Польши

"Северный поток-2" позволит РФ оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".

Правительство Польши считает, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе.

Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, выступая в среду, 4 июля, перед депутатами Европарламента в Страсбурге, передает dw.com.

"Мы должны со всей четкостью сказать: это не экономический, а политический проект", - cказал глава польского правительства.

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По словам Моравецкого, газопровод предоставит России возможность оказывать "большое влияние на европейскую экономику и политику".

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» и заявляет, что он никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.