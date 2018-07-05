В Иране пригрозили заблокировать поставки нефти в Персидском заливе из-за США

Любые враждебные действия со стороны США будут им дорого стоить, предупредили в Корпусе стражей исламской революции.

Тегеран заблокирует поставки нефти в Персидском заливе через Ормузский пролив в случае, если США восстановят принятые до заключения ядерной сделки санкции и введут запрет на продажу иранской нефти.

Об этом заявил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции в Тегеране Исмаил Коусари в интервью порталу YJС, передает РБК со ссылкой на Reuters.

"Если они хотят остановить иранский экспорт нефти, мы не допустим, чтобы какая-либо партия нефти проходила через Ормузский пролив", - сказал Коусари. Он отметил, что 20% мировой нефти транспортируется из Персидского залива через Ормузский пролив и мир нуждается в этой нефти. Любые враждебные действия со стороны Штатов будут им дорого стоить, предупредил он.

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Ранее о том, что целью американских санкций является оказание давления на иранский режим и "сокращение до нуля его доходов от продаж сырой нефти", заявлял директор отдела политического планирования Госдепартамента США Брайан Хук.

Заявления американского дипломата прозвучали в контексте готовящихся санкций в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов. Как отметил Хук, ограничительные меры Вашингтон готовится ввести против Тегерана в ноябре. Ожидается, что они затронут иранскую промышленность, торговлю и золотодобывающую промышленность, а также топливно-энергетический комплекс. Некоторые зарубежные компании, по словам Хука, уже уведомили о планах перестать покупать иранскую нефть.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран будет придерживаться ядерного соглашения и после выхода США из нее, если это будет для него выгодно.