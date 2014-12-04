Россия намерена до конца года начать поставки Ирану товаров в обмен на нефть

Россия до конца текущего года может начать осуществлять поставки товаров Ирану в обмен на нефть, считает глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев, передает «Газета.Ru».

«Я не исключаю, что до конца этого года начнется практическая реализация», — сказал он.

Читайте такжеЯдерные переговоры с Ираном: Что это и какие цели преследуют стороны - The IndependentВ свою очередь, глава Минэнерго России Алесандр Новак заявил, что физических поставок Ирану в 2014 году не будет. Он уточнил, что ведомство на данный момент формирует списки товаров, которые пойдут на экспорт. «Речь идет не только о продовольствии, но также о строительстве совместных объектов и поставках оборудования», — уточнил министр.

Как ранее сообщал УНИАН, США пригрозили России расширением санкций за сделки с Ираном.

"Мы знаем о переговорах между Россией и Ираном, которые касаются различных областей экономического сотрудничества. Мы будем продолжать следить за развитием этих дискуссий, касающихся перспектив их сотрудничества. Мы не знаем конкретные детали переговоров. Если будут подозрения о том, что договоренности являются санкционными, мы будем действовать, но пока мы не можем (делать это) абстрактно", - заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки.