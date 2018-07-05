Нефть дешевеет из-за претензий Трампа к ОПЕК

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до $77,79 за баррель.

Цены на нефть снижаются утром в четверг на фоне очередных претензий президента США Дональда Трампа к картелю ОПЕК.

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“Монополия ОПЕК должна помнить, что цены на топливо растут, но она прикладывает мало усилий, чтобы помочь исправить ситуацию”, – написал накануне в своём твиттере Трамп.

Фьючерсы на североморскую смесь Brent опустились на 0,58 процента до $77,79 за баррель, сообщает Рейтер.

Фьючерсные контракты на WTI торговались вблизи $73,77 за баррель, что на 0,5 процента ниже предыдущего закрытия.

Цена сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) утром держалась на уровне 496,7 юаня за баррель.

Игроки рынка также продолжают внимательно следить за развитием торгового конфликта США и Китая.

Вашингтон ранее объявил о введении с 6 июля ввозных пошлин на товары из Китая на общую сумму $34 миллиарда, и Пекин пообещал тут же принять ответные меры, которые в том числе могут коснуться импорта американской нефти.

За последние два года США значительно нарастили поставки сырья в Китай, объём которых в июле достиг примерно 400.000 баррелей в сутки.

Введение Пекином тарифа на импорт американской нефти сделает её неконкурентоспособной в Китае, считают аналитики, отмечая при этом, что последнему не составит особого труда найти альтернативные источники поставок.