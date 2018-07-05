Депутаты призвали Евросоюз не допустить строительства «Северного потока-2»

В заявлении сказано, что газопровод угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы.

Верховная Рада призвала Евросоюз принять меры по предотвращению строительству газопровода «Северный поток-2».

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Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее обращение проголосовали 233 народных депутата.

«Ожидаем от Европейского Союза подтверждения стратегической роли Украины как государства-партнера для поставки газа в Европейский Союз, что имеет ключевое значение для обеих сторон, а также принятия мер для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода «Северный поток-2», который угрожает энергетической безопасности Украины и всей Европы», - сказано в обращении.

Вместе с тем Верховная Рада приветствует решение институтов ЕС о предоставлении Украине дополнительной макрофинансовой помощи путем принятия четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро, которая должна способствовать удовлетворению внешних финансовых потребностей государства и поддержке реформирования.

«Также призываем Европейский Союз совместно с другими международными донорами разработать новую комплексную стратегию поддержки Украины на основе идей, заложенных в концепцию Европейского Плана для Украины», - сказано в обращении.

Как сообщал УНИАН, проект «Северный поток-2» предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2» и заявляет, что он никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в Евросоюз.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии.

17 мая руководитель группы поддержки Украины Генерального директората по делам соседства и переговоров по вопросам расширения ЕС Петер Вагнер сказал в Киеве, что Еврокомиссия пытается обеспечить сохранение долгосрочных интересов Украины по транзиту газа в случае строительства Россией газопровода «Северный поток-2».

Премьер-министр Владимир Гройсман назвал «Северный поток-2» новым видом гибридного оружия, призванного поставить Европу в зависимость от России, и отметил, что Украина предлагает европейским потребителям надежный маршрут поставок энергоресурсов.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что страна располагает необходимыми законодательными инструментами для запрета строительства, однако считает, что вопрос строительства «Северного потока-2» должен рассматриваться на европейском уровне.