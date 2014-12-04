В России говорят, что окончательно отказались от «Южного потока»

Министр энергетики РФ Алексей Новак считает, что решение о прекращении строительства "Южного потока" окончательно, заявил он после Послания президента Федеральному Собранию РФ, передает Прайм.

"Решение принято было, на мой взгляд, окончательное и сегодня мы уже занимаемся проработкой строительства трубопровода по другому маршруту", - отметил Новак.

По его словам, это будет трубопровод в Турцию в соответствии с договоренностями между двумя президентами.

1 декабря президент РФ Владимир Путин сказал, что "в нынешних условиях Россия не будет реализовывать проект "Южный поток". В свою очередь, глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что проект "Южный поток" больше не актуален. "Все, проект закрыт", - сказал глава компании журналистам, комментируя российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

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Вместе с тем Россия продолжит развивать связи в газовой сфере с Турцией, для которой будут снижены цены и построен дополнительный трубопровод. РФ готова построить еще одну трубопроводную систему и создать газовый хаб.

Миллер пояснил, что для нового газопровода в Турцию будет задействована та же входная станция, что и для "Южного потока" - компрессорная станция "Русская".

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Проект "Южный поток" стоимостью 15,5 млрд евро был рассчитан на поставку 67 млрд кубометров газа в год. Сейчас мощности "Голубого потока", который поставляет российский газ в Турцию по дну Черного моря, составляют 16 млрд кубометров в год. Турция неоднократно ранее предлагала РФ использовать свою территорию в качестве начальной точки поставок российского газа в Европу.