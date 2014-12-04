Украина из-за похолодания увеличивает отбор газа из хранилищ

Согласно данным госкомпании «Укртрансгаз», 2 декабря суточный отбор увеличился по сравнению с предыдущим днем до 133 млн куб. м со 110 млн куб. м.

По состоянию на 2 декабря запасы газа в ПХГ Украины составляли 13,772 млрд куб. м.

С начала отопительного сезона запасы газа в хранилищах сократились почти на 3 млрд кубометров.

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Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" в связи с началом отопительного сезона с 20 октября начал отбор газа из подземных газохранилищ.

Украина после прекращения «Газпромом» в июне продажи «Нафтогазу» российского газа имеет три маршрута поставок «голубого топлива» из Европы: польский, венгерский и словацкий.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, Украина в ближайшие дни может осуществить предоплату российскому «Газпрому» для начала поставок газа.

Справка УНИАН. В Украине 12 подземных хранилищ газа общей активной вместимостью около 31 млрд кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.