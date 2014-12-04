Саудовская Аравия снизит цены на нефть для США и Азии

Саудовская Аравия с января 2015 года снизит поставочные цены на нефть для США и Азии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стоимость нефти Arab Light снижена на $2 за баррель.

Как ранее сообщал Wall Street Journal со ссылкой на источники, Саудовская Аравия не намерена сокращать объемы добычи нефти и рассматривает в качестве допустимой для себя цену барреля Brent в $60.

Крупнейший производитель нефти в рядах ОПЕК Саудовская Аравия считает, что нефтяные цены способны стабилизироваться в районе $60 за баррель. Эр-Рияд и другие страны Персидского залива уверены, что способны выдержать этот ценовой уровень", - пишет издание.

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Страны Персидского залива не установили для себя определенную целевую цену барреля, и если она упадет ниже $60, то длительное время на данном уровне не продержится, говорит источник WSJ.

По мнению источников газеты, нынешний подход Саудовской Аравии означает, что в ближайшей перспективе она не пойдет на сокращение добычи, даже если цены на нефть продолжат падение.