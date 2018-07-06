Иран прогнозирует рост цен на нефть до $100 и обвиняет в этом Трампа

В США растут цены на бензин, и это может повлиять на результат республиканцев во время промежуточных выборов в Конгресс.

Цены на нефть вернутся к отметке $100 за баррель из-за действий президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебили, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, из-за того что США заблокировали Ирану доступ к глобальным рынкам, страна стала "заложницей Саудовской Аравии и России", которые не заинтересованы в снижении цен на нефть.

Читайте такжеГеополитическая напряженность и сокращение добычи поднимут цены на нефть - Morgan Stanley

"Ответственность за то, что потребители по всему миру, особенно в США, платят необоснованные деньги за топливо, лежит на ваших плечах, а скоро мы увидим цены в более $100 за баррель", - сказал Ардебили.

В США растут цены на бензин, и это может повлиять на результат республиканцев во время промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут этой осенью, пишет Reuters. Это нивелирует заявления партии о том, что снижение корпоративных налогов и ослабление регулирования способствует росту американской экономики.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп потребовал от ОПЕК "немедленно снизить цены" на топливо.

Перед этим Трамп обвинил ОПЕК в манипулировании мировыми рынками нефти и потребовал прекратить эти манипуляции.