"Газпрому" по иску "Нафтогаза" пришлось раскрыть данные о своих активах в Британии

Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса.

Российский монополист "Газпром" по требованию суда по иску "Нафтогаза Украины" раскрыл информацию о своих активах на территории Англии и Уэльса, среди которых пакет акций Nord Stream AG, говорится в сообщении компании.

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"Сегодня "Газпром" получил согласие Минэнерго России на раскрытие информации о своих активах на территории Англии и Уэльса по требованию английского суда и, действуя в добросовестном ключе, раскрыл эту информацию в порядке, предусмотренном судом. Среди этих активов — принадлежащий "Газпрому" пакет акций Nord Stream AG, находящийся у залогодержателя. Это не означает нового обременения акций Nord Stream AG или их передачу каким-то образом в пользу "Нафтогаза Украины", — говорится в сообщении, передает Прайм.

"Еще 22 июня "Газпром" узнал, что английский суд 18 июня запретил любые сделки с активами "Газпрома" на территории Англии и Уэльса", — добавляется там же.

"С учетом поданного требования об отмене решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту от 28 февраля и решения шведского суда о приостановлении его исполнения "Газпром" будет продолжать защищать свои права всеми законными способами", — также отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по взысканию уже начались в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

В середине июня «Газпром» заявил, что суд Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о контракте на транзит газа на территории страны. Сейчас «Нафтогаз» оспаривает данное решение суда.