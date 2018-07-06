"Приходите без пьяного угара": Насалик пожаловался на нетрезвых шахтеров-переговорщиков

По словам Насалика, сегодня утром к нему на переговоры пришли подвыпившие представители шахтеров.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что сегодня утром к нему на переговоры пришли подвыпившие представители шахтеров и попросил профсоюзы больше не присылать к нему пьяных переговорщиков.

Об этом министр заявил в Верховной Раде.

«Сегодня утром ко мне пришли шахтеры во главе с господином Волынцом (глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец). Очень досадно, что некоторые представители шахтеров пришли выпившие. Более того, я попросил, чтобы приехали соответствующие органы и сняли показания. Они попросили, чтобы и министр прошел эти тесты, министр прошел, а люди отказались. Я бы очень попросил профсоюзы, что бы люди приходили без пьяного угара», - сказал Насалик.

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Как сообщал УНИАН, многие государственные шахты в Украине находятся в тяжелом финансовом положении, поскольку себестоимость добычи угля (для многих из них) превышает его отпускную цену. Шахты имеют большие долги за электроэнергию, не в полной мере финансируются программы по закупке оборудования для обеспечения безопасности работ и по выплате заработной платы.

Кабмин предусмотрел в государственном бюджете на 2018 год расходы на выплату зарплаты шахтерам государственных угледобывающих предприятий на уровне 1,3 млрд грн. В середине февраля этого года правительство дополнительно выделило 365 млн грн на погашение долгов по зарплате.

По данным Минэнергоугля, по состоянию на 1 июня 2018 года задолженность по зарплате шахтерам составляла 190,9 млн грн.