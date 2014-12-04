Глава Минэнерго предлагает украинцам работать ночью, чтобы уменьшить нагрузку на электросети

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает предприятиям перейти на работу в ночное время для снижения потребления электроэнергии в пиковые часы, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Демчишин (глава Минэнергоугля - УНИАН) предложил предприятиям осуществить переход на работу в ночное время», - говорится в сообщении пресс-службы министерства со ссылкой на слова его главы Владимира Демчишина в ходе селекторного совещания 4 декабря в Киеве с участием представителей энергоемких предприятий областей Украины.

С другой стороны, если компании не смогут перейти на ночной режим работы, Минэнергоугля просит о добровольном снижении потребления электроэнергии на 15%.

«Если ограничения составят 15%, мы увидим, что спокойно проходим период пиковых нагрузок, - немедленно будет отправлено обращение к НЭК «Укрэнерго» по поводу прекращения отключений», - цитирует пресс-служба слова Демчишина.

Читайте такжеНовый министр предложил альтернативу отключению света - добровольно ограничивать потреблениеКак сообщал УНИАН, в конце ноября «Укрэнерго» призвала к снижению потребления электроэнергии из-за острого дефицита угля для нужд тепловых электростанций.

В компании подчеркивали, что при одновременном выключении только одной электролампы мощностью 60 Вт всеми бытовыми потребителями снижение потребления электрической мощности произойдет на величину более 1 000 МВт. Это составляет около 4% от нагрузки в целом по Украине в вечерние часы суток.

Украина в сентябре, впервые за длительный период, начала импорт энергетического угля для обеспечения потребностей тепловых электростанций. Обеспечить ТЭС углем собственной добычи сегодня практически невозможно из-за боевых действий на востоке страны, где расположена большая часть действующих шахт.

Около половины электроэнергии, вырабатываемой в Украине, генерируют АЭС, остальное производят ТЭС путем сжигания газа и угля, а также гидроэлектростанции и «зеленая» энергетика. Нехватка газа и остановка 80% шахт привели к дефициту энергоносителей и, как следствие, электроэнергии.

По данным Минэнергоугля, Украина за последние месяцы потеряла около 12 млн тонн угля из-за военных действий на Донбассе.