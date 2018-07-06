Прифронтовая Авдеевка может остаться без отопительного сезона - Магомедов

По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, нехватка серной кислоты неминуемо приведет к снижению производства завода, который питает город теплом.

Из-за введения квот на импорт серной кислоты в Украину прифронтовой город Авдеевка может остаться без отопления в зимний период.

Об этом сообщает "5 канал".

По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, нехватка серной кислоты неминуемо приведет к снижению производства завода, который питает город теплом.

"С сентября месяца начинается отопительный сезон. У завода не будет серной кислоты в необходимом количестве. Что я должен буду делать? Я вынужден буду снижать объемы производства, причем - в разы… получается, что в Авдеевке не будет отопления", - заявил Магомедов.

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Как сообщалось, Межведомственная комиссия по международной торговле установила квоты на импорт в Украину серной кислоты. Ранее руководители крупных коксохимических и металлургических предприятий, а также отраслевых ассоциаций неоднократно предупреждали о необоснованности квотирования импорта серной кислоты и об ущербе для национальной экономики от данных лоббистских мер.

По мнению экспертов, квоты на импорт серной кислоты являются ошибкой, поскольку украинские производители не в состоянии удовлетворить промышленность достаточным количеством серной кислоты. В частности, из-за банальной нехватки цистерн для ее перевозки.

"Факт тот, что те цистерны, которые есть в наличии в Украине, могут перевести 40 тысяч тонн продукции. А надо перевозить где-то 110-120 тысяч тонн продукции", - заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Государственная регуляторная служба инициировала работу мониторинговой группы, которая исследует положение дел вокруг введения квот и может пересмотреть решение межведомственной комиссии об ограничении поставок этого вида сырья в Украину.