Достройка энергоблоков ХАЭС: правительственный комитет одобрил ТЭО с чешскими реакторами

На двух энергоблоках будет установлена реакторная установка ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

Правительственный комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности одобрил технико-экономическое обоснование (ТЭО) достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС (ХАЭС, Нетешин, Хмельницкая область) стоимостью 72,44 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года).

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Об этом кореспонденту УНИАН сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Согласно ТЭО, текстом которого располагает УНИАН, после денонсирования договора о достройке данных энергоблоков с Россией единственным вариантом, обеспечивающим достройку в наиболее короткие сроки при минимизации затрат, является применение реакторной установки (РУ) ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор) производства компании Skoda JS (Чехия).

На двух энергоблоках предусматривается установка турбины производства компании "Турбоатом", а генератора от "Электротяжмаша" (оба предприятия - Харьков).

Электрическая мощность двух энергоблоков будет составлять 2200 МВт, а годовое производство электроэнергии двух энергоблоков - 16,226 млрд кВт-ч.

Общая стоимость достройки двух энергоблоков - 72,437 млрд грн (в ценах на 5 мая 2017 года), в том числе стоимость оборудования - 46,3 млрд грн.

Сроки строительства - 84 месяца от начала работ, а предположительный ввод в эксплуатацию энергоблока №3 - 2025 год.

Общее состояние строительной части на момент прекращения работ энергоблока №3 - 75%, энергоблока №4 - 28%.

Как сообщал УНИАН, победителем международного конкурса по выбору типа реакторной установки для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС в октябре 2008 года стала российская компания «Атомстройэкспорт». В конкурсе, кроме «Атомстройэкспорта», также принимали участие американская Westinghouse и южнокорейская KEPCO.

В конце 2014 года глава «Энергоатома» Юрий Недашковский заявил, что Украина может денонсировать соглашение с Россией из-за отсутствия со стороны последней каких-либо подвижек в реализации этого проекта. Тогда ожидалось, что заменить «Росатом» (материнская компания «Атомстройэкспорта») сможет чешская Skoda (владельцем чешской Skoda JS a.s. является юридическое лицо, зарегистрированное в России).

В 2015 году Верховная Рада денонсировала соглашение о достройке Хмельницкой АЭС с Российской Федерацией.

По оценкам «Энергоатома», завершение строительства этих блоков даст дополнительную генерацию электроэнергии в Объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год.

В начале ноября 2017 года «Энергоатом» получил от «Китайской национальной ядерной корпорации» (CNNC) и «Индустриального коммерческого банка Китая» (ICBC) предложение по предоставлению кредитных средств для финансирования завершения строительства двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Работы по достройке 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведутся несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.