Гройсман рассказал о переговорах с МВФ по цене газа для населения

Ранее представители Фонда настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.

Правительство продолжает вести переговоры с Международным валютным фондом относительно формулы, по которой будет рассчитываться стоимость газа для населения, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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«С лета 2017 года - это должно было произойти (повышение цен на газ до рыночного уровня - УНИАН) я этого не допустил. Сейчас мы работаем с МВФ, и обсуждаем возможные подходы, чтобы урегулировать этот вопрос. Как только у меня будет информация о том, чего нам удалось достичь, я обязательно об этом скажу», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение не повышать цену на газ для населения с апреля. Документ предусматривает продление специальных обязательств национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по продаже облгазам и теплокоммунэнерго природного газа без изменения цены до 1 июня.

30 мая Кабмин продлил спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа для нужд населения до 1 августа 2018 года. Таким образом, цена газа для населения останется неизменной до 1 августа.

Цена на газ для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с МВФ. Представители Фонда настаивают на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета. На данный момент приведение цены на газ к импортному паритету соответствует ее повышению приблизительно на 30%.

По информации источника УНИАН, правительство в рамках переговоров с МВФ предлагало несколько вариантов более постепенного повышения цены, однако представители Фонда отвергли предложения Кабинета министров.