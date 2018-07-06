"Нафтогаз" купил Коболеву бронированный "Кадиллак" - СМИ

В НАК не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" повысила степень мер безопасности главы компании Андрея Коболева.

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Об этом сообщает ЭП со ссылкой на источник.

По его словам, основное внимание было уделено предотвращению (упреждению) внешних (уличных) угроз жизни и здоровью, в связи с чем было принято решение о переходе на использование главой "Нафтогаза" бронированного автомобиля - Кадиллак Эскалейд (Cadillac Escalade).

По данным ЭП, этот автомобиль был приобретен в июне и зарегистрирован на компанию ООО "УТН-Безпека". Она опосредованно (через ООО "Корпоративный фонд "Укртранснафта") принадлежит государственной "Укртранснафте".

До перехода на использование бронированного автомобиля Коболев использовал гражданскую бюджетную Toyota Highlander.

В НАК "Нафтогаз Украины" не комментируют причин повышения мер безопасности Андрея Коболева.

По данным ЭП, за три года управления госкомпанией Коболев получал неоднократные угрозы жизни и здоровью.

В 2015 году на него было совершено покушение – был обстрелян дом под Киевом, в котором он проживал на тот момент.

В тоже время источник ЭП утверждает, что текущее решение о повышении мер безопасности главы "Нафтогаза" не связано с эпизодами прошлых лет.

"Нападения или угрозы, которые имели место в прошлом, не являются релевантными для принятия вышеупомянутого решения. Это решение имеет другую природу. Эта природа - анализ рисков в будущем", - говорит источник ЭП.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года была выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.