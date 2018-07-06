Антимонопольный комитет проверит облгазы

Комитет исследует возможное нарушение законодательства облгазами при переводе абонентов на дистанционную передачу показателей потребления газа.

Антимонопольный комитет проводит исследование на наличие возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции операторами газораспределительных систем (ГРС, облгазами и горгазами) при переводе абонентов на дистанционную передачу показателей потребления природного газа.

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Об этом говорится в сообщении на сайте комитета.

Согласно сообщению, причиной начала исследований стали обращения от субъектов малого и среднего бизнеса о значительной стоимости обустройства коммерческих узлов учета газа (УУГ) средствами дистанционной передачи данных.

"Обустройство счетчиков природного газа средствами дистанционной передачи данных предусмотрено Кодексом газораспределительных систем для эффективного функционирования либерализованного рынка природного газа, а также с целью внедрения суточной балансировки для осуществления функции управления газотранспортной системой экономным, прозрачным и недискриминационным способом. Одновременно, введение суточной балансировки препятствует совершению субъектами рынка нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Поэтому, с целью недопущения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынке по распределению природного газа, комитет дал поручение своим территориальным отделениям провести исследование на указанном рынке, а именно по: выдвижению операторами ГРС требований по приобретению средств дистанционной передачи данных у определенного субъекта хозяйствования и/или производителя с четко определенными техническими параметрами; навязыванию операторами ГРС определенного круга субъектов хозяйствования, осуществляющих разработку рабочего проекта по организации и обустройству системы дистанционной передачи данных на коммерческом узле учета;

По результатам проведенного исследования, в случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, органами комитета будут приняты меры, предусмотренные законодательством.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины начала расследование по подозрению в краже газа в течение 2017-2018 годов облгазами, конечным бенефициаром которых является украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Значительную долю на рынке распределения и поставок газа для нужд населения занимает группа компаний Дмитрия Фирташа Group DF.