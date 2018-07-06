«Нафтогаз» направил в Стокгольмский арбитраж новый миллиардный иск против «Газпрома»

«Нафтогаз» требует пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные претензии в 11,58 млрд долл., не считая процентов.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подала в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф на транзит природного газа по контракту с российским «Газпромом», сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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Согласно сообщению, контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» дает сторонам возможность требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню.

Отмечается, что в своем решении от 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа. Таким образом, требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа по сути осталось нерешенным.

«В марте 2018 года «Нафтогаз» направил «Газпрому» запрос на пересмотр тарифа и инициировал переговоры согласно контракту. Основаниями для запроса были существенные изменения на газовом рынке Европы, в частности правил установления тарифов на транзит, после подписания контракта в январе 2009 года, а также несоответствие тарифа европейскому уровню. «Газпром» занял на переговорах неконструктивную позицию, вынудив «Нафтогаз» обратиться в арбитраж, как предусмотрено в контракте. «Нафтогаз» требует пересмотра тарифа с марта 2018 года и предварительно оценивает свои денежные требования в 11,58 млрд долл., не считая процентов», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

При этом, с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

При этом суд не удовлетворил требование «Нафтогаза» о пересмотре тарифа на транзит природного газа.

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.