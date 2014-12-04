Пашинский считает опасными поставки электроэнергии из России в Крым

«Сегодня Украина решила вопрос с обеспечением теплоэлектростанций углем. Топливо будет поставляться из ЮАР, США и других стран. Мы вполне можем сократить поставки в Крым и не потерять этот стратегический рынок. Потому что если Россия таки зайдет на него это закончиться тем, что ее оттуда уже не выгонишь», - уверен Сергей Пашинский. Кроме того, депутат считает что уход с крымского рынка не выгоден Украине геополитически. Это усилит влияние России на регион.

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Ранее «Укринтерэнерго» неоднократно заявляло, что транзита электроэнергии в Крым не будет. Однако, как сообщила «Украинская правда» Кабинет министров планирует разрешить транзит российской электроэнергии в Крым. Первое поручение нового министра Владимира Демчишина – подготовить изменения в нормативные акты Кабмина, дабы предусмотреть возможность обеспечить такой транзит. Эту инициативу обсуждали на аппаратном совещании Минэнерго в четверг.