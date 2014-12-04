Президент Еврокомиссии: Южный поток еще может быть построен

Газопровод «Южный поток» может быть построен. Об этом заявил президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в четверг, 4 декабря в Брюсселе, передает Радио Свобода.

«Относительно «Южного потока», то Евросоюз и Болгария вместе работают над решением этого вопроса. Этот вопрос не является непреодолимым. Мы должны делать то, что является лучшим для Болгарии и для ЕС. Бойко [Борисов, премьер Болгарии] и я найдем решение вместе. «Южный поток» может быть построен. Здесь ничего нового. Мяч на стороне России. Мы готовы и подготовительные работы ведутся», - отметил Юнкер.

1 декабря во время визита в Анкару, президент России Владимир Путин заявил, что Россия не может продолжать реализацию «Южного потока» из-за позиции Болгарии. Путин обвинил Болгарию в том, что она не ведет себя, как суверенное государство и заявил, что от остановки этого проекта она теряет значительные средства.

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В мае правительство Болгарии заявило, что замораживает свою часть строительства российского проекта «Южный поток», который должен поставлять российский газ по дну Черного моря через Балканы в ЕС, до рассмотрения спорных моментов этого контракта в Еврокомиссии.

Но австрийская энергетическая компания OMV и российский «Газпром» подписали контракт на строительство австрийской части трубопровода «Южный поток», который должен поставлять природный газ в Европу в обход Украины.

Подписание состоялось 24 июня перед переговорами в Вене между президентом России Владимиром Путиным и президентом Австрии Хайнцем Фишером обсуждали «Южный поток» и кризис в Украине.

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Венгрия также заявила, что будет строить свою часть «Южного потока».

Ранее Еврокомиссия призвала страны содружества противостоять давлению России в вопросе строительства «Южного потока». Она, в частности, заявила, что контракт Болгарии с «Газпромом» подписан с нарушением европейских правил конкуренции в энергетике.

Украина выступает категорически против этого проекта.