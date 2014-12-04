Fitch: Россия отказалась от «Южного потока» из-за слабого спроса на газ в ЕС

Решение России перенаправить "Южный поток" отражает слабый спрос на российский газ в Европе, которая хочет снизить зависимость от России. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства Fitch Ratings, передает ТАСС.

Крупные электроэнергетические компании больше не хотят заключать долгосрочные контракты на импорт газа, считают эксперты.

"Это происходит потому, что спрос на газ циклически и структурно слабый, так как рыночная экономика двигается в пользу других источников генерации электроэнергии. Объем газа, поставляемого в Центральную Европу через Украину, упал в последние месяцы, тогда как объемы по трубопроводу Nord Stream через Германию увеличились. Если смотреть на мощности, европейский спрос на российский газ может быть удовлетворен в среднесрочной перспективе газопроводом Nord Stream и трубопроводами через территорию Украины", - считают в Fitch.

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Кроме того, эксперты подсчитали, что потребление газа электроэнергетическими компаниями Европы будет постепенно снижаться в ближайшие десять лет.

Газ, который пойдет по новому маршруту "Южного потока" в Турцию, может быть экспортирован в Грецию и Италию.

"Этот план может стать позитивным для Турции, которая станет крупной транзитной страной, но дополнительного спроса на рынках Италии и Греции мы не наблюдаем", - говорится в сообщении агентства. Кроме того, это сделает "Газпром" более зависимым от Турции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 1 декабря сообщил, что "в нынешних условиях Россия не будет реализовывать проект "Южный поток". В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что проект "Южный поток" больше не актуален. "Все, проект закрыт", - сказал глава компании журналистам, комментируя российско-турецкие переговоры на высшем уровне.

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Проект "Южный поток" стоимостью 15,5 млрд евро был рассчитан на поставку в Европу 67 млрд кубометров газа в год. Сейчас мощности "Голубого потока", который поставляет российский газ в Турцию по дну Черного моря, составляют 16 млрд кубометров в год.