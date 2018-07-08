Служба безопасности предотвратила чрезвычайную ситуацию на Южно-Украинской АЭС

Специалисты принимают неотложные меры по демонтажу и замене оборудования, использование которого не предусмотрено действующими стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Оперативники СБУ выявили факт установки на Южно-Украинской АЭС контрафактного кабеля электропитания.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС.

В результате следственных действий установлено, что чиновники сознательно закупили контрафактное электрооборудование для систем, важных для безопасности функционирования атомной электростанции.

Читайте такжеАвария на ЧАЭС: журналисты назвали пять фактов, которые скрывала советская власть

Во время досудебного расследования правоохранители задокументировали факт поставки и установки силового кабеля электропитания, использование которого не предусмотрено действующими нормами, правилами и стандартами по ядерной и радиационной безопасности.

Государственная инспекция ядерного регулирования, специалисты «Энергоатома» и руководство АЭС принимают неотложные меры по демонтажу и замене контрафактного оборудования.

СБУ совместно с полицией реализуют комплекс неотложных следственных действий по установлению всех обстоятельств совершения преступления с целью привлечения всех виновных к уголовной ответственности.