Байден поздравил Порошенко с новым Кабмином и обсудил с ним вопросы энергобезопасности

«Вице-президент отметил, что США продолжат работу с нашими европейскими и другими партнерами, чтобы предоставить Украине финансирование, необходимое для стабилизации ее экономики, в то время как она проводит столь необходимые реформы и антикоррупционные меры», – говорится в заявлении Белого дома, выпущенном в четверг, соощает Голос Америки.

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Байден и Порошенко также обсудили краткосрочные и долгосрочные перспективы Украины в области энергобезопасности, и вице-президент пообещал, что США будут оказывать Киеву постоянную техническую помощь.

«Вице-президент и Президент Порошенко обсудили тот факт, что Россия и ее ставленники продолжают блокировать доставку гуманитарной помощи в пострадавшие от конфликта регионы Восточной Украины, и что действия России в Украине создали атмосферу беззакония, в которой сепаратисты лишают пенсионеров и других граждан их социальных выплат», – сообщили в Белом доме.

Вице-президент приветствовал план правительства Украины депонировать средства для этих выплат до тех пор, когда их можно будет вновь выдавать напрямую в безопасных условиях.