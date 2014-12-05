Нефть подешевела из-за решения Саудовской Аравии снизить цены

Цены на нефть снижаются, так как Саудовская Аравия подтвердила намерение сохранять объем добычи, снизив цены для США и Азии, сообщает Reuters.

К 8.50 мск фьючерсы на Brent подешевели на $0,39 до $69,25 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,30 до $66,51.

"Цена Brent стремится к $60, и ничто не может ее остановить", - сказал управляющий рисками Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Через неделю после того как ОПЕК решила не снижать производство нефти, крупнейший экспортер организации Саудовская Аравия снизила цены для клиентов в Азии и США. Борьба за долю рынка обострится в будущем году, когда Ирак намерен повысить экспорт.

Читайте такжеОбвал цен на нефть бьет по России сильнее санкций - Washington PostЕсли зима будет холоднее прогнозов, это может поддержать цены, но они все равно снизятся по окончании пика потребления в первом квартале будущего года, сказал Нунан. Опрошенные Рейтер аналитики резко снизили прогнозы цен на нефть после решения ОПЕК не сокращать добычу.

Дешевая нефть может помочь росту мировой экономики, повысив покупательную способность населения США, считает управляющий инвестициями Heartwood Investment Management в Лондоне Джейд Фу.

"Мы считаем, что ожидаемые выгоды от низких цен на нефть для американских потребителей перекроют риски для нефтяной отрасли. Это хорошая новость для мировой экономики", - сказал Фу.