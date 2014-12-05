Силовые структуры провели обыски в «Энергоатоме» с грубым нарушением законодательства - представитель компании

Силовые структуры, которые накануне провели обыски в НАЭК «Энергоатом», а также на трех его дочерних подразделениях - Атомремонтсервис, Атомкомплект и Научно-технический центр, сделали это в своевольной форме, с существенным нарушением действующего законодательства.

Об этом УНИАН заявил директор центра взаимодействия с органами власти «Энергоатом» Олег Полищук.

«Как должны в этой ситуации себя чувствовать честные люди, которые знают, что они не виноваты ни в каких преступлениях, и которые ежедневно в рамках своей компетенции борются с коррупцией и злоупотреблениями. Если в отношении них правоохранительная система применяет такие методы давления, то возникает вполне обоснованный вопрос о том, что правоохранители либо сознательно нарушают закон, либо небрежно выполняют свои служебные обязанности", - сказал Олег Полищук.

По его словам, изъятие большинства договорных и финансовых документов мешает компании не только вести нормальную текущую работу, в частности, проводить своевременные и в короткие сроки ремонты на энергоблоках, но и проводить антикоррупционную работу.

В свою очередь пресс-служба «Энергоатома» сообщила УНИАН, что обыски начались в четверг, 4 декабря, примерно в 9 часов утра - одновременно в трех государственных предприятиях топливно-энергетической отрасли: НАЭК «Энергоатом», Центрэнерго и ВостГОК.

Кроме того, силовые структуры провели обыск в жилом доме главного бухгалтера «Энергоатома» Натальи Вашетиной, а в 7.30 утра группа лиц пыталась проникнуть в квартиру президента компании Юрия Недашковского.

Комментируя факт обысков, директор центра внешних информационных коммуникаций «Энергоатома» Илона Заяц отметила, что по ее информации основанием для обысков является уголовное производство, открытое летом 2014 года и касающееся расследования договорной деятельности компании 2012-2013 гг.

В то же время, она напомнила, что 9-10 сентября в помещении дирекции «Энергоатом» Генеральная прокуратура совместно с ГУБОПом уже проводила обыск по этому производству. «Напомню, что в ходе того обыска в кабинете президента компании были изъяты исключительно презентационные материалы ОАО «Харьковский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Энергопроект» - с фотографиями помещений, диаграммами динамики роста заработной платы, уплаты налогов и тому подобное. Именно этот институт является проектантом Запорожской и Южно-Украинской АЭС, которые территориально ближе всего к зоне АТО», - указала представитель «Энергоатома».

Читайте такжеГлава «Энергоатома» настаивает на скорейшей корпоратизации компанииВ Энергоатоме также считают, что силовые структуры проводят следственные действия преднамеренно. «Остановка одного атомного блока уже привела к существенному дефициту электроэнергии в ситуации, когда тепловые станции не могут обеспечить свою долю на рынке в полном объеме из-за дефицита угля или уничтожение тех мощностей, которые находятся в зоне АТО. Зачем в таких условиях совершать давление на энергетические компании, которые помимо прочего сами готовы сотрудничать с силовыми структурами в деле преодоления коррупции», - подчеркнули представители «Энергоатома».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2014 года в офисе НАЭК «Энергоатом» следователи провели обыск и изъятие части документов с целью срыва контракта на поставки отечественного урана с Восточного горно-обогатительного комбината по программе импортозамещения.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.