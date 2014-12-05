Россия собралась строить новые газопроводы в обход Украины, эксперты указывают на угрозы этой затеи

"Газпром", закрыв проект газопровода "Южный поток", не меняет планов избавиться от украинского транзита, но для этого монополии придется уговорить европейские компании, получающие газ через Украину, с 2020 года забирать газ с хаба в западной Турции и строить своими силами газопроводы в Центральную Европу, пишет "Коммерсант".

Эта жесткая стратегия в случае успеха позволит выполнить задачи, стоявшие перед "Южным потоком", но при провале переговоров с потребителями "Газпрому" грозит потеря четверти его поставок в Европу.

Читайте также«Южный поток» в Турцию утекПо словам источников издания, новая труба может быть проложена по кратчайшему маршруту через Черное море — примерно параллельно газопроводу Blue Stream, а затем пойдет в западную Турцию до границы с Грецией, где создадут пункт сдачи газа. Одновременно "Газпром" собирается вести переговоры с европейскими компаниями, которые получают газ через Украину, чтобы заменить закрепленные в их долгосрочных контрактах пункты сдачи (сейчас для большей части объемов это австрийский Баумгартен) на новый турецкий хаб. Но газопроводы для поставки этого газа на свои рынки европейцы должны будут строить сами.

Напомним, 1 декабря Владимир Путин посетил Турцию. Накануне визита Владимир Путин высоко оценил политику Турции, не присоединившейся к санкциям Запада против РФ, и заявил о намерении обсудить в Анкаре "новые ориентиры сотрудничества"

Российская конструкция полностью меняет конфигурацию газовых потоков в южной и центральной Европе, при этом геополитический вес Турции как транзитной страны резко увеличится. Собеседники издания на рынке указывают на значительные риски. "Даже не говоря о том, насколько сложными будут переговоры по смене пунктов сдачи, европейцы вполне могут поставить вопрос об их переносе не на границу Турции и Греции, а на границу России и Украины, чтобы использовать украинскую ГТС",— говорит один из них. А главное, остается неясным, каким образом потребители "Газпрома", кроме Греции, Турции и Болгарии, получат газ с нового хаба.

Больше всего газа через Украину сейчас получает Италия — около 25 млрд куб. м. Ее снабжение можно организовать, построив сравнительно короткое расширение TAP, тем более что еще несколько лет назад прорабатывалась ветка "Южного потока" в Италию. Но для снабжения Венгрии, Австрии и Словакии потребуется создание новой крупной газопроводной системы мощностью около 20 млрд куб. м в год. Есть и другой вариант — расширение поставок по северному маршруту через "Северный поток". Австрия и Словакия уже де-факто снабжаются газом "Северного потока", не через Украину, а через Чехию по газопроводу Opal.

Россия отказалась от газопровода "Южный поток" — одного из своих самых крупных проектов, геополитическое значение которого исходно превышало экономическое. После конфликта в Украине ЕС намертво заблокировал реализацию проекта, и теперь вместо "Южного потока" "Газпром" собирается прокладывать трубу в Турцию.

Полная неопределенность в том, кому "Газпром" сможет продать такие большие объемы газа с хаба в Турции, заставляет многих экспертов сомневаться, что монополия построит газопровод на 63 млрд куб. м.