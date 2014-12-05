В Еврокомиссии считают действия России по "Южному потоку" откровенным шантажом Болгарии

Газопровод "Южный поток" все-таки может быть построен, а Россия шантажирует Болгарию, заявив о закрытии проекта, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, передает Reuters.

Читайте также«Южный поток» в Турцию утекОтвечая на вопросы журналистов после переговоров с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым, Юнкер сообщил, что связанные с газопроводом вопросы не являются неразрешимыми и что он обсудил их с Болгарией.

Президент России Владимир Путин и глава "Газпрома" Алексей Миллер в понедельник, 1 декабря, объявили о закрытии проекта. Путин назвал невозможным строительство "Южного потока", пока нет согласия Болгарии, ключевого участника проекта, и обвинил Евросоюз в нежелании сотрудничать с Москвой.

По мнению Юнкера, Россия таким образом шантажирует Болгарию, почти полностью зависящую от российского газа.

"Я не принимаю эту простую мысль, что Болгарию можно шантажировать в отношении этих энергетических связей. Мы предпримем все необходимые шаги для улучшения отношений с Россией, но это зависит не только от желания ЕС, Еврокомиссии. Чтобы танцевать танго, нужны двое", - сказал Юнкер журналистам.

Борисов согласился, что "Южный поток" можно построить, хотя он должен соответствовать законам Евросоюза, требующим предоставления другим компаниям доступа к магистральным газопроводам. Этот вопрос будет обсуждаться на плановом совещании министров энергетики ЕС 9 декабря.

"Надеюсь, что все эти технические вопросы будут решены на этом совещании, включая "третий энергетический пакет", - сказал Борисов, добавив, что не получил от России официального уведомления о закрытии проекта.

По словам источников в ЕС, Россия рассчитывала, что сообщение о прекращении проекта заставит некоторые страны Евросоюза потребовать от Еврокомиссии смягчения требований.