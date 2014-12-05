Банк России ради поддержки рубля перед выступлением Путина продал почти $2 миллиарда

Центробанк накануне ежегодного послания Федеральному собранию президента РФ Владимира Путина продал почти 2 млрд долл. для поддержания рубля.

Как сообщили УНИАН в банке, 3 декабря в рамках интервенций продано валюты на 101,15 миллиарда рублей.

Курсы доллара и евро 3 декабря в очередной раз обновили исторические максимумы — 54,91 рубля и 67,9 рубля соответственно.

С 5 ноября ЦБ отменил нелимитированные валютные интервенции, а с 10 ноября, по сути, завершил переход к свободному плаванию рубля, отменив регулярные интервенции и коридор бивалютной корзины. Однако Центробанк оставил за собой право выходить на рынок с интервенциями для поддержки курса рубля.

1 декабря ЦБ продал валюты на 700 миллионов долларов в рамках интервенций для сглаживания волатильности курса рубля.

Читайте такжеПутин решил, что рубль обвалили валютные спекулянтыВчера в течение речи Путина рубль достиг локального дна после заявления о том, что Запад ввел бы санкции против России даже без произошедшего в Украине, и кратко вернулся на положительную территорию в ответ на ряд предложений об экономической либерализации, а также на заявление Путина, что ЦБ и правительство должны скоординировано отбить охоту у спекулянтов, "которых руководство страны знает", играть на понижение рубля.

Тем не менее, после выступления Путина возобновился физический спрос на подешевевшую утром валюту, которой в декабре требуется номинально более $33 миллиардов под уплату внешних займов и процентов по ним в условиях западных санкций.

Это одна из основных причин падения рубля на абсолютные минимумы. Другим фактором того, что рубль с прошлого четверга по среду регулярно переписывал антирекорды, стало решение ОПЕК не сокращать добычу нефти, что привело к падению нефтяных котировок на пятилетние минимумы.