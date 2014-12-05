Беларусь с 2018 года хочет отказаться от импорта электроэнергии и перейти к ее экспорту

Беларусь с 2018 года планирует отказаться от импорта электроэнергии, заявил 5 декабря начальник управления энергоэффективности Министерства энергетики Беларуси Михаил Малашенко, передает БЕЛТА.

"Мы полностью в своем балансе откажемся от импорта электрической энергии, начиная с 2018 года", - сказал он. Это будет связано с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что Россия на полвека отстала от Беларуси по безопасности товаровВвод БелАЭС приведет к загрузке наиболее эффективного оборудования энергосистемы с меньшим удельным расходом на выработку электрической энергии. Малашенко отметил, что удельный расход по новым блокам и существующим блокам конденсационных станций на выработку электроэнергии отличается примерно на 30%. Себестоимость киловатт в час на Белорусской АЭС будет существенно ниже, чем та, что вырабатывается в стране сейчас.

Руководитель управления обратил внимание, что после пуска Белорусской АЭС можно будет поставлять электроэнергию в страны ближнего и дальнего зарубежья. "Это отразится на себестоимости конечного продукта (электроэнергии - БЕЛТА) для потребителей Беларуси, они только выиграют независимо от того, будет ли это реальный сектор экономики или физические лица", - резюмировал Малашенко.

Беларусь предварительно планирует в 2015 году импортировать около 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Республика каждый год снижает импорт электроэнергии. В 2014 году по сравнению с 2012 годом закупаемые извне объемы снизились почти вдвое.

Белорусская АЭС - проект по строительству атомной электростанции типа АЭС-2006, который реализуется в 18 км от Островца (Гродненская область). БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2х1200) МВт. Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком является объединенная российская компания ОАО "НИАЭП" - ЗАО "АСЭ". Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году, второй - в 2020 году.

Беларусь традиционно импортирует электроэнергию из России и Украины. Среднегодовой объем поставок колеблется в пределе 5 млрд кВт/ч. Украина с 1 октября т.г. остановила экспорт электроэнергии в Беларусь. Прекращение экспорта связано с дефицитом электроэнергии для внутренних нужд страны.