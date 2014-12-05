Россия и Словакия договорились о поставках нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр промышленности Словакии Павол Павлис подписали долгосрочный договор о поставках российской нефти в Словакию и транзите нефти в европейские страны, передает РИА Новости.

Договор заключен сроком на 15 лет — с января 2015 года до конца 2029 года с последующей автоматической пролонгацией на каждые пять лет, если не будет возражений сторон. Срок предыдущего договора, заключенного еще в 1991 году, истекает 31 декабря.

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Согласно новому договору, Словакия ежегодно будет получать по трубопроводу "Дружба" около 6 миллионов тонн нефти, и еще такое же количество топлива будет прокачиваться через ее территорию в страны Западной Европы.

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В ходе встречи вопросы поставок газа в страну не обсуждались, сообщил один из участников переговоров. Ранее cловацкая Slovensky plynarensky priemysel (SPP) говорила о возможном снижении объема поставок газа и цены.