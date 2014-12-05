Новый министр срочно ищет уголь, чтобы спасти от замерзания Киев и другие города

В Минэнергоугля происходит экстренная встреча с участием нового министра Владимира Демчишина, где пытаются найти выход из катастрофически ситуации с нехваткой угля на ТЭС.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в министерстве.

На совещании присутствовали глава ДТЭК Максим Тимченко и бывший советник Эдуарда Ставицкого Сергей Кузяра.

Как сообщил главному редактору "Украинской правды" директор одной из ТЭС, ситуация на станциях катастрофическая.

По его словам, если в ближайшее время не будут запущены газомазутные блоки, то станции остановятся, и многие города останутся без света и тепла, в том числе Киев.

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К примеру, на складах ТЭС государственной "Центрэнерго" начиная с июля количество угля сократилось до совсем незначительных показателей:

июль – 969 тысяч тонн; август – 691 тысяч тонн; сентябрь – 205 тысяч тонн; октябрь -98 тысяч тонн; ноябрь – 58 тысяч тонн.