Доходы "Газпрома" падают из-за сокращения экспорта и снижения цены на газ

Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе-октябре 2014 года сократились по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 12,5% - до 47,359 млрд долларов, передает ПРАЙМ со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы России.

При этом за отчетный период "Газпром" уменьшил экспорт газа на 7,6% до 146,5 млрд кубометров против 158,6 млрд кубометров годом ранее.

Читайте такжеРоссия собралась строить новые газопроводы в обход Украины, эксперты указывают на угрозы этой затеиВ дальнее зарубежье экспорт природного газа составил 106,4 млрд кубометров, в ближнее зарубежье - 40,1 млрд кубометров.

Кроме того, как передает ПРАЙМ, средняя цена поставки газа из РФ за 10 месяцев 2014 года снизилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 323,3 доллара за 1 тыс кубометров.

В январе-октябре 2013 года средняя цена составляла 341,3 доллара за тысячу кубометров.