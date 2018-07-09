Украина, ЕС и Россия начнут газовые переговоры 17 июля

Еврокомиссар Шефчович и министр иностранных дел Климкин обсудили грядущие трехсторонние переговоры.

Вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам Энергетического сообщества Марош Шефчович и министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудили трехсторонние переговоры между Украиной, ЕС и Россией по вопросам газа, которые должны состояться 17 июля.

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Об этом Шефчович сообщил в Twitter.

«Мы сосредоточились на трехсторонних переговорах по газу с Россией и Украиной. Поскольку время имеет существенное значение, я с нетерпением жду начала этого процесса 17 июля», - написал он.

Как сообщал УНИАН, действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

Ожидается, что условия будущего транзита будут также обсуждаться в ходе трехсторонних переговоров.

В конце февраля 2018 года российский газовый монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже, согласно решению которого он должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долл. Также российская компания должна поставить в Украину в 2018-2019 годах 10 млрд куб. м газа по ценам, которые равны стоимости газа на газовых хабах в Германии.

«Газпром» не стал выполнять свои обязательства, что привело к газовому кризису 2-3 марта (временному дефициту газа в украинской ГТС), который удалось преодолеть благодаря сокращению потребления и увеличению импорта газа из стран ЕС.

12 марта Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини заявила, что «Газпром» должен уважать свои обязательства по поставкам газа в Украину.