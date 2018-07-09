Компания "Карпатыгаз" погасила задолженность перед "Сбербанком"

Общая сумма финансовых обязательств «Карпатыгаз» перед «Сбербанком» в разные периоды составляла около 50 млн долл.

Компания "Карпатыгаз" в полном объеме погасила задолженность перед "Сбербанком", сообщила пресс-служба банка.

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«Карпатыгаз» в полном объеме погасила перед «Сбербанком» задолженность, которая возникла у «Карпатыгаз» как оператора по договору о совместной деятельности №3 от 10 июня 2002 года. Вследствие добровольного погашения задолженности со стороны заемщика, банк отказался от судебных процедур по взысканию задолженности", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению, общая сумма финансовых обязательств «Карпатыгаз» перед «Сбербанком» в разные периоды составляла около 50 млн долл.

Привлеченные кредитные средства были направлены, в частности, на приобретение у компании Solar Turbines International Company (США) компрессоров для строительства дожимных компрессорных станций.

Также указано, что одним из результатов сотрудничества стало строительство крупнейшей и самой мощной дожимной компрессной станции в Украине - Хрестищенской.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2015 года госкомпания «Укргазвыдобування» обвинила своего партнера в рамках договора о совместной деятельности - частную компанию «Карпатыгаз» - в отказе ее выполнять свои обязательства, а именно финансировать и достраивать дожимно-компрессорные станции.

В июле 2016 года "Укргазвыдобування" обратилась в Стокгольмский арбитраж с иском о расторжении договора с «Карпатыгаз» и Misen Enterprises AB, а также о взыскании убытков от этой деятельности. Позже, в начале сентября 2016 года и феврале 2017 года представители госкомпании обвиняли «Карпатыгаз» в нарушении стабильной работы дожимно-компрессорных станций.

Справка УНИАН. «Карпатыгаз» является участником договора о совместной деятельности с компанией "Укргазвыдобування" и модернизирует ее действующие скважины. При этом газ, добытый сверх нормы, указанной в договоре, распределяется между участниками совместного договора. Компания «Карпатыгаз» - дочерняя компания шведской Misen Energy АВ.