"Энергоатом" перечислил 3,7 миллиарда в финрезерв, предназначенный для снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС

Контроль за использованием и инвестированием средств финансового резерва осуществляет набсовет, утвержденный постановлением Кабмина.

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» перечислила 3,722 млрд грн в финансовый резерв, который предназначен для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

Как сообщается на сайте компании, данная сумма была перечислена в финрезерв по состоянию на 30 июня.

Также отмечается, что контроль за использованием и инвестированием средств финансового резерва осуществляет наблюдательный совет, персональный состав которого утвержден постановлением Кабинета министров.

"Энергоатом" напомнил, что в соответствии с Законом Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности» от 24 июня 2004 года НАЭК, как эксплуатирующая организация (оператор) ядерных установок, начиная с 2005 года, осуществляет накопление средств финансового резерва для финансирования мероприятий, связанных с прекращением эксплуатации и снятием с эксплуатации ядерных установок, путем отчисления средств на специальный фонд Государственного бюджета Украины.

Как сообщал УНИАН, в январе 2014 года Кабинет министров создал наблюдательный совет по контролю над финансами, предназначенными для снятия с эксплуатации действующих энергоблоков атомных электростанций.

Справка УНИАН. Снятие с эксплуатации энергоблока АЭС - этап жизненного цикла ядерной установки, который начинается после завершения выработки энергии и обусловлен окончанием назначенного срока эксплуатации или решением о досрочном прекращении эксплуатации энергоблока.

Подготовка к снятию с эксплуатации - комплекс организационно-технических мероприятий, необходимых для планирования будущего снятия с эксплуатации (СЭ), который включает в себя разработку концепции СЭ, проведения комплексного инженерного и радиационного обследования энергоблоков, создание системы информационного обеспечения снятия с эксплуатации, создание инфраструктуры по передаче радиоактивных отходов (РАО) на длительное хранение/захоронение.

Основным документом, на основании которого осуществляется деятельность по подготовке к снятию с эксплуатации, является «Концепция снятия с эксплуатации действующих атомных электростанций Украины», утвержденная приказом Министерства энергетики и угольной промышленности №798 от 10 декабря 2015 года.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.