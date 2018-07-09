Туск назвал «Северный поток-2» ошибкой, не служащей интересам Европы

По словам президента Европейского совета, Еврокомиссия пока не располагает полномочиями для регулирования проекта «Северный поток-2» по европейским правилам.

Европейская комиссия пока не располагает полномочиями для регулирования российского проекта газопровода «Северный поток-2» по европейским правилам, поскольку некоторые европейские страны не поддерживают такое решение.

Читайте такжеДепутаты призвали Евросоюз не допустить строительства «Северного потока-2»

Об этом заявил президент Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

«Мы обсуждали «Северный поток-2», но, к сожалению, новостей мало. Еврокомиссия ищет мандат, чтобы применить европейские энергетические правила к этому проекту. К сожалению, некоторые страны-члены не поддерживают это мнение. Мое персональное видение, надеюсь, хорошо известно - «Северный поток-2» является ошибкой и не служит нашим стратегическим интересам, нашей безопасности, нашим правилам», - сказал он.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко отметил необходимость определения совместного с ЕС подхода по остановке строительства, поскольку «Северный поток-2» является геополитическим проектом, призванным поставить Европу в зависимость от России.

«Это точно геополитический проект, который призван сделать Украину слабее, лишить Украину дохода от использования существующей системы транспортировки, а также взять у Европейского Союза более 20 миллиардов долларов для строительства инфраструктурного проекта, который Европе не нужен, чтобы увеличить зависимость Европы от России», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, проектом «Северный поток-2» предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим «Северным потоком-1».

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода «Северный поток-2») получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне – от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующее разрешение пока не предоставила.

В начале мая компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина выступает против строительства «Северного потока-2». По словам председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, этот газопровод может лишить Украину доходов от транзита, которые по итогам 2017 года составили около 3 млрд долл.

18 мая после переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости подумать над гарантиями транзита газа через Украину после реализации проекта «Северный поток-2».

Глава МИД ФРГ Гайко Маас в Москве заявил, что правительство Германии поддерживает строительство «Северного потока-2» в обход Украины.