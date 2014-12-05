Санкции ЕС поставили под угрозу российскую нефтедобычу на арктическом шельфе

В соответствии с уточнением, ограничения касаются оборудования не только для российской территории, но и для ее эксклюзивной экономической зоны и морского шельфа, сообщает Европейская правда со ссылкой на официальный журнал ЕС.

В то же время, как отмечается, под запрет поставки подпадает лишь техника и оборудование "для разведки и добычи нефти на глубине более 150 м на морском шельфе за полярным кругом".

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Что касается добычи сланцевой нефти, то запрещены поставки в Россию техники и оборудования, необходимого для "проектов, которые потенциально могут использоваться для разведки и добычи сланцевой нефти путем гидроразрыва".

Но это ограничение не касается проектов по разведке и добычи нефти, "залегающей в обычных резервуарах, сквозь сланцевый слой".

Кроме того, ЕС разрешил поставки в Россию оборудования для нефтедобычи, которое оказалось под санкционным запретом, в случае необходимости ликвидации техногенной катастрофы, "которая может представлять серьезную или значительную опасность для окружающей среды и здоровья людей".

Поставки оборудования в этом случае могут быть осуществлены без какого-либо разрешения в случае, если европейский поставщик сообщит надзорные органы о нем в течение пяти рабочих дней.

Ранее УНИАН сообщал, что ExxonMobil и "Роснефть" через санкции остановили бурение на арктическом шельфе.