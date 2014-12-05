Евросоюз не пригласил Россию на встречу по "Южному потоку"

Российская сторона не получала официальных приглашений на встречу министров стран — участниц проекта "Южный поток", которая должна пройти 9 декабря в Брюсселе,

Об этом сообщил РИА Новости федеральный чиновник, знакомый с ситуацией вокруг проекта.

"Официальных приглашений Россия пока не получала, прозвучавшие ранее заявления европейских должностных лиц буквально вырвались в публичное пространство, но дальше этого дело пока не пошло. По всей видимости, министрам стран-участниц проекта "Южный поток" нужно выработать еще свою позицию и наверняка этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече в Брюсселе", — сказал собеседник агентства.

Справка УНИАН. «Южный поток» - инфраструктурный проект российской компании «Газпром» по строительству газопровода в обход Украины мощностью 63 млрд куб. м газа ежегодно. Ранее планировалось, что он пройдет через Черное море в страны Южной и Центральной Европы с целью диверсификации маршрутов экспорта и исключения транзитных рисков.

Читайте такжеFitch: Россия отказалась от «Южного потока» из-за слабого спроса на газ в ЕСНачало поставок газа было запланировано на конец 2015 года, выход на полную мощность - в 2018 году. Однако 1 декабря президент РФ Владимир Путин, а затем и глава «Газпрома» Алексей Миллер заявили, что Россия отказывается от дальнейшей реализации проекта в связи с неопределенностью перспектив его строительства.

В Украине не раз подчеркивали политическую и экономическую нецелесообразность "Южного потока", задачей которого было обойти Украину и лишить украинскую ГТС газового ресурса.