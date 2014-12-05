Украина сегодня впервые внесет почти $400 млн предоплаты за российский газ

Украина осуществит предоплату за российский газ в объеме до 1 млрд кубометров на сумму порядка 378 млн долл. до конца дня, 5 декабря, заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

"До конца дня заплатим, - сказал министр. - Около 378 млн долл... Мы должны до конца года закупить до 1 млрд кубометров".

Как сообщал УНИАН, Украина планирует до 7 декабря осуществить предоплату российского газа, который будет поставлен в Украину в рамках выполнения договоренностей, достигнутых в конце октября в ходе длительных переговоров в формате Украина - Европейский Союз - Россия, сообщил в начале месяца тогдашний и.о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Читайте также В "Газпроме" отказались назвать дату возобновления поставок газа в Украину после получения предоплатыРанее он подчеркнул, что Украина не будет пересматривать планы по импорту газа из России и закупит до конца 2014 года не более 1 млрд кубометров российского газа.

В то же время, в "Газпроме" отказались назвать дату возобновления поставок газа в Украину после получения предоплаты.