Россия разрешит импорт электроэнергии в Украину при условии энергообеспечения Крыма.

Об этом заявил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин.

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«Одним из условий импорта электроэнергии из России является обеспечение Крыма», - сказал Демчишин. По его словам, на сегодня нет смысла ограничивать поставки электроэнергии Крымскому полуострову с материковой части Украины из-за ценовой привлекательности. «Претензий к Крыму нет», - сказал Демчишин, высоко оценив дисциплину платежей из Крыма за электроэнергию.

При этом министр уточнил, что речь о транзите электроэнергии из РФ в Крым не идет.

Ранее УНИАН сообщал, что Минэнергоугля дало добро на импорт электроэнергии из России. Также сообщалось, что Пашинский считает опасными поставки электроэнергии из России в Крым.

Украина, на территории которой уже введены графики аварийных отключений электроэнергии, может прекратить энергоснабжение аннексированного Россией Крыма, если полуостров будет превышать лимиты потребления.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

Украина надеется на увеличение поставок российского угля для нужд тепловых электростанций. При этом государственная энергокомпания «Центрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией.