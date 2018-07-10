Счетная палата проведет аудит премий сотрудников «Нафтогаза» за победу над «Газпромом»

Ранее наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.

Счетная палата планирует провести аудит премий в 46,3 млн долл. сотрудникам Национальной акционерной компании «Натфогаз Украины» за победу Стокгольмском арбитраже.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, анонсируя свое интервью «Украинскому радио».

«Поделился планами об аудитах на дорогах и заоблачных премиях «Нафтогаза», - написал он.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл.

При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

Сумма премии была разделена на две части. В мае этого года была выплачена первая часть премий на сумму 20,7 млн долл. Эта сумма соответствует 1% от объема выигрыша, уже признанного в финансовой отчетности «Нафтогаза» за 2017 год.

Остальные премии будут выплачиваться в течение трех лет исключительно при условии успешного взыскания с «Газпрома» остатка выигрыша (2,6 млрд долл.).

В начале июня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не поддерживает выделение таких высоких премий в нынешнее время, и обратился в наблюдательный совет «Нафтогаза» с предложением пересмотреть решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долл.