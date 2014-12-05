Цены на нефть уже упали ниже $69 за баррель
15:27, 05 декабря 2014Энергетика
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Нефть продолжает дешеветь из-за решения стран ОПЕК не снижать объемы добычи и их готовности мириться с низкими ценами ради конкурентоспособности.
REUTERS
Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 69 долларов за баррель. Январский фьючерсный контракт по состоянию на 14:55 мск подешевел на 0,97% - до 68,96 доллара за баррель, сообщает Прайм.
В то же время, несмотря на падение нефти, курс доллара на Московской бирже на этот час снижался на 60 копеек - до 53,7 рубля, курс евро - на 1,1 рубля - до 66,4 рубля.
Читайте такжеНефть подешевела из-за решения Саудовской Аравии снизить ценыПо мнению участников рынка, сегодняшнее укрепление рубля вызвано очередными внезапными интервенциями Банка России. Так, всего за полчаса регулятор продал 1,1 млрд долларов.
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