Цены на нефть уже упали ниже $69 за баррель

Стоимость нефти сорта Brent на торгах лондонской биржи ICE опустилась ниже 69 долларов за баррель. Январский фьючерсный контракт по состоянию на 14:55 мск подешевел на 0,97% - до 68,96 доллара за баррель, сообщает Прайм.

В то же время, несмотря на падение нефти, курс доллара на Московской бирже на этот час снижался на 60 копеек - до 53,7 рубля, курс евро - на 1,1 рубля - до 66,4 рубля.

Читайте такжеНефть подешевела из-за решения Саудовской Аравии снизить ценыПо мнению участников рынка, сегодняшнее укрепление рубля вызвано очередными внезапными интервенциями Банка России. Так, всего за полчаса регулятор продал 1,1 млрд долларов.