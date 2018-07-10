Минюст отсудил у "Киевэнерго" Ахметова 54 миллиона гривень

Средства взысканы в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании «Золотой Мандарин Ойл».

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Министерства юстиции Украины о взыскании с энергокомпании «Киевэнерго» Рината Ахметова 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании «Золотой Мандарин Ойл».

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Об этом сообщается на сайте Минюста.

«За 3 месяца, в течение которых продолжалось подготовительное производство, Министерством юстиции предоставлены все доказательства, в том числе оригиналы платежных поручений, свидетельствующих о законности выплаты компании «Золотой Мандарин Ойл» 54 млн грн. Кроме того, Минюстом использованы процессуальные инструменты, предусмотренные новой редакцией Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в частности, привлечены эксперты в области права и использованы их выводы по правовым вопросам. В итоге суд поддержал нашу позицию», - цитирует пресс-служба заместителя министра юстиции Светлана Глущенко.

Как сообщал УНИАН, в начале 2018 года Минюст обратился в суд с просьбой взыскать с компании «Киевэнерго» 54,2 млн грн в качестве регресса по проигранному в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) иску компании «Золотой Мандарин Ойл».

Ранее компании «Золотой Мандарин Ойл» было выплачено более 54 млн грн из государственного бюджета Украины в соответствии с решением Европейского суда по правам человека. После того, как в 2017 году 100% акций «Киевэнерго» перешли в собственность компании «ДТЭК», Министерство юстиции направило регрессный иск против «Киевэнерго» с требованием возместить уплаченные по требованию ЕСПЧ средства в государственный бюджет Украины.