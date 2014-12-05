Африканский уголь не горит на наших ТЭС, это преступление - Ярема

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как напомнили в ГПУ, следователями Главного следственного управления Генпрокуратуры 6 ноября было начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами ОАО «Центрэнерго», ГП «Укринтерэнерго» и ряда других субъектов хозяйственной деятельности государственными денежными средствами в особо крупных размерах.

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Одним из эпизодов преступной деятельности, которая проверяется следователями, является заключение в августе этого года внешнеэкономического контракта на приобретение угля сомнительного качества в Южно-Африканской Республике.

«В настоящее время досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно и по предварительному сговору с группой лиц, зная о минимальных качественных показателях угля, который может быть использован для украинских теплоэлектростанций, в августе 2014 года сознательно заключил контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd (Великобритания) о приобретении угля в количестве 1 млн метрических тонн происхождением из ЮАР, которое по отдельным качественным показателям было заранее непригодно для использования», - подчеркивается в сообщении.

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При этом, по данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля возросла с начальных 86 долл. за метрическую тонну до 134 долл.

Кроме того, отмечается в сообщении, «после фактического поступления первой партии закупленного угля и установления его непригодности для сжигания в печах отечественных ТЭС должностные лица государственного предприятия своевременных мер к расторжению контракта и применению штрафных санкций не предприняли, в результате чего допущено приобретение заведомо некачественного угля на общую сумму почти 30 млн долл. США, что согласно официальному курсу НБУ составляет почти 400 млн грн».

В таких обстоятельствах доставленный из ЮАР уголь на сегодняшний день для самостоятельного сжигания в печах Змиевской и Трипольской ТЭС не используется, а сжигается только в смеси с российским углем, отметили в ГПУ.

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Досудебным следствием действия директора «Укринтерэнерго» квалифицированы как растрата средств государственного предприятия в особо крупном размере по ч. 5 ст. 191 УК Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На основании решения суда 4 декабря 2014 года подозреваемый задержан с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что правительство хочет возобновить переговоры с поставщиками угля из ЮАР.