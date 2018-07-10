Стали известна цена импортного газа для Украины в июне

15:03, 10 июля 2018
Энергетика
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Средняя цена импортного газа в июне составила 266 долл. / фото УНИАН

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,18 грн, или 266,35 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае средняя цена импортного газа составляла 260 долл. за 1 тыс. куб. м.

В апреле, впервые с мая 2015 года, средняя цена импортного топлива превысила отметку в 300 долл.

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Теги: #импорт газа#цена газа