Стали известна цена импортного газа для Украины в июне

Средняя цена импортного газа в июне составила 266 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в июне 2018 года составила 6960,18 грн, или 266,35 долл., за 1 тыс. куб. м.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2018 года, которая составляет 6960,18 грн, или 266,35 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в мае средняя цена импортного газа составляла 260 долл. за 1 тыс. куб. м.

В апреле, впервые с мая 2015 года, средняя цена импортного топлива превысила отметку в 300 долл.