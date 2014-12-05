Россия предложила ВТО отменить украинский закон о передаче ГТС в управление Евросоюзу и США

Об этом сообщил руководитель департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков, передает ТАСС.

Он напомнил, что недавно Украина приняла закон, в соответствии с которым акционерами оператора ГТС могут быть только США и страны ЕС.

"У нас были подозрения, что это не соответствует обязательствам Украины в ВТО. Мы провели анализ этой ситуации и пришли к выводу, что подозрения правильные, и Украина нарушает свои обязательства. На совете по торговле и услугам ВТО в конце ноября мы сделали заявление, что это законодательство противоречит нормам ВТО, и предложили его отменить", - сказал Медведков.

Представитель МЭР РФ добавил, что украинская сторона в ответ заявила, что не считает этот закон нарушением своих обязательств перед ВТО.

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Отвечая на вопрос, намерена ли Россия в связи с этим начинать торговый спор с Украиной, Медведков заявил, что пока не принято решение, начинать спор или нет. "В случае если кому-то в России (из представителей бизнеса - прим. ред.) это будет интересно, в данном случае это, наверное, может быть "Газпром", то это будет одна ситуация, если это никому не будет интересно, то это другая ситуация", - сказал он.

Кроме того, необходимо провести консультации с украинской стороной на случай, если она согласится с критикой и согласится изменить законодательство.

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Напомним, в ближайшее время Минэнергоугля Украины должно объявить публичный конкурс на привлечение инвесторов из США и ЕС для эксплуатации и модернизации ГТС Украины.

Закон, который оспаривает Россия, подразумевает, что ГТС и подземные хранилища газа (ПХГ) остаются в госсобственности, но их можно передавать в управление специально созданным компаниям. В этих управляющих компаниях украинское государство получит контрольный пакет, а остальные акции могут приобрести другие инвесторы, контролируемые резидентами из США, ЕС или Европейского энергетического сообщества.

Для российских компаний такая возможность не предусмотрена.

В целом Украина планирует к 1 января 2015 года создать два совместных предприятия - операторов ГТС и ПХГ в рамках реформы газового рынка.

Согласно планам реформы, 49% в СП будут принадлежать международному партнеру и 51% - ПАТ "Укртрансгаз".

Парламентская коалиция в Верховной раде Украины обещала в конце ноября оставить газотранспортную систему в государственной собственности и обеспечить привлечение инвесторов к модернизации ГТС в третьем квартале 2015 года.