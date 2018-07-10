Глава Минэнергоугля заявил, что Украина заинтересована в совместном с Россией производстве ядерного топлива

Министр Игорь Насалик предложил провести встречу Минэнергоугля и "Росатома" в Брюсселе с 9 по 12 июля.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявляет о заинтересованности Украины в сотрудничестве с Россией в вопросах атомной энергетики, в том числе в строительстве завода по производству тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ, ядерное топливо).

Об этом говорится в письме Насалика к первому заместителю генерального директора - директору блока по развитию международного бизнеса компании "Росатом" (Россия) Кириллу Комарову, текст которого разместила "Экономическая правда".

В письме указано, что Минэнергоугля благодарит "Росатом" за приглашение встретиться и подтверждает заинтересованность в дальнейшем развитии двухсторонних отношений.

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"Учитывая существующий высокий уровень кооперации в сфере атомной энергетики, перспективы для наращивания сотрудничества, а также необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию в Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля 2018 года", - говорится в письме.

В пресс-службе Минэнергоугля корреспонденту УНИАН сообщили, что в ближайшее время они намерены разместить официальный пресс-релиз.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2011 года государственный концерн «Ядерное топливо» и российская компания «ТВЭЛ» зарегистрировали совместное предприятие «Завод по производству ядерного топлива». Доли в акционерном капитале завода распределены следующим образом: 50%+1 акция принадлежат ГК «Ядерное топливо», а 50%-1 акция – компании «ТВЭЛ». Акционеры совместного предприятия до конца 2013 года планировали внести в уставный капитал завода путем проведения дополнительной эмиссии 84 млн долл., увеличив его до около 104 млн долл. Эти средства были необходимы для реализации части работ по строительству завода в Кировоградской области.

Общая стоимость завода оценивалась в 1,679 млрд грн. Планировалось, что первая очередь завода будет введена в эксплуатацию в 2015 году. Однако сам проект был раскритикован на экспертном уровне, и работы по нему так и не были начаты.

В конце июня 2016 года Насалик заявил, что Американско-японская компания Westinghouse готова начать работы по строительству завода для изготовления ядерного топлива в Украине.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Ядерное топливо" создан в 2008 году для совершенствования управления атомно-промышленным комплексом, развития уранового и циркониевого производства, создания производства элементов собственного ядерного топлива и мощностей по фабрикации тепловыделяющих сборок. Контроль за деятельностью концерна осуществляет Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.