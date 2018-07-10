«Укрнафта» намерена инвестировать 380 миллионов в ребрединг 50 АЗС

За 3-4 года компания намерена провести ребрендинг около 70% сети АЗС.

Крупнейшая нефтедобывающая компания Украины – «Укрнафта» после проведенных маркетинговых исследований намерена до конца 2018 года инвестировать около 380 млн грн в ребрендинг первых пятидесяти автозаправочных станций из имеющихся у компании 537 АЗС по всей Украине.

Об этом заявил журналистам глава компании Марк Роллинс на презентации планов по ребрендингу.

«Ребрендинг планируем проводить step by step – шаг за шагом. На первом этапе мы планируем ребрендировать 50 станций, потратив 380 млн грн», - отметил Роллинс, уточнив, что главной целью ребрендинга является увеличение розничных продаж нефтепродуктов.

«Увеличение розничных продаж дает нам возможность монетизировать нашу добычу, платить зарплату сотрудникам, выплачивать налоги государству и дивиденды акционерам», - добавил глава «Укрнафты»

Вместе с тем Роллинс отметил, что кампания по ребрендингу может быть откорректирована в зависимости от того, какие результаты работы продемонстрируют АЗС.

«После ребрендинга этих 50 станций мы посмотрим, какова будет реакция на этот процесс, и после этого начнем второй этап", - сообщил он.

Присутствовавший на презентации исполнительный директор по сбыту «Укрнафты» Олег Гез добавил, что в целом компания намерена в течение 3-4 лет провести реконструкцию около 70% сети АЗС, рассчитывая, что инвестиции могут окупиться в течение 5-6 лет.

"Если все будет хорошо, то мы выйдем на реконструкцию 80-100 станций в год. Всего планируем обновить около 70% сети», - сказал Гез.

Руководство «Укрнафты» также отметило, что станции, которые не обеспечат необходимую прибыльность, будут выставлены на продажу либо перейдут на вариант контейнерной работы - без персонала.

"Мы хотим менять свое портфолио, и, возможно, в течение нескольких следующих лет мы будем продавать свои неприбыльные станции и закупать новые", - сказал Роллинс.

По его словам, даже если результаты ребрендинга будут успешными, компания намерена и дальше работать в эконом-классе и ни в коем случае не стремиться в премиум-сегмент, характерной чертой которого являются наличие больших торговых площадей, развитие фаст-фудов и большие наценки на товары.

Как сообщал УНИАН, в течение последних лет «Укрнафта» входит в топ-5 лидеров по уплате налогов и сборов в бюджет.

В частности, недавно «Укрнафта» заявила, что за пять месяцев уплатила 3 млрд грн ренты, из них около 150 млн грн направлено в местные бюджеты

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат 537 АЗС по всей территории страны.