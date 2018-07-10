Нацкомиссия по тарифам внепланово проверит девять энергопоставляющих компаний

Это связано с получением писем от данных компаний о их желании, чтобы подобные проверки были проведены.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет внеплановые проверки 9 энергопоставляющих компаний.

Читайте такжеВ Украине избрали нового главу Нацкомиссии по тарифам

Соответствующие решения комиссия приняла на своем заседании 10 июля, сообщается на сайте комиссии.

В частности, НКРЭКУ проведет внеплановые проверки таких компаний: «ДТЭК Киевские электросети», «Львовоблэнерго», «Черниговоблэнерго», «Прикарпатьеоблэнерго», «ПЭЭС «Центральная энергетическая компания», «Винницаоблэнерго», «Тернопольоблэнерго», «Запорожьеоблэнерго» и «Сумыоблэнерго».

Данные мероприятия будут проведены в связи с получением писем от этих 9 компаний относительно их желания осуществить на их предприятиях подобные проверки.

Как сообщал УНИАН, НКРЭКУ проведет внеплановую проверку оператора газотранспортной системы Украины - компании «Укртрансгаз».

Справка УНИАН. Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, - это государственный орган, который является независимым (не подчиняется президенту, парламенту или Кабмину) регулятором в упомянутых сферах. Комиссия контролирует законность деятельности естественных монополий, также она устанавливает стоимость их услуг и товаров (тарифы), определяет размер и структуру их инвестиционных программ. НКРЭКУ устанавливает тарифы на газ (только стоимость его доставки до потребителя), электроэнергию, услуги по водоснабжению, водоотведению и на другие коммунальные услуги.